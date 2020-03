Il decreto ‘Cura Italia’ entrerà in vigore immediatamente con la pubblicazione su un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale.

Nella manovra è previsto un fondo per la sospensione delle rate dei mutui prima casa che era inizialmente previsto per chi avrebbe perso il lavoro o subito un decesso in famiglia, ma di fatto è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti che hanno riscontrato una flessione del fatturato di oltre il 33%.

Per accedere alle agevolazioni in tal senso basterà presentare l’autocertificazione.