È stato confermato un caso di Covid 19 al ministero dell’Ambiente. Si tratta di un collaboratore esterno di una direzione. Lo riferisce il ministro Sergio Costa in un post su Fb.

“Per questo la sede del ministero sarà chiusa da oggi fino a domenica per la sanificazione totale. Ma non per questo i lavori si fermano”, ribadisce Costa rispetto all’ annuncio di qualche giorno fa. “Tutti i dipendenti sono a casa e lavorano in smart working e lavoro agile, e ringrazio tutti per la disponibilità e la dedizione. Non nascondiamo che ci sia un rallentamento dei lavori, ma non ci si ferma.

Questo che vedete, non è il mio ufficio: ringrazio l’Ispra e il suo presidente Stefano Laporta, perché in questi giorni sta ospitando me e il mio staff”, scrive il ministro. E Costa aggiunge: “Come un buon comandante, sarò in prima linea, in qualsiasi condizione, per portare avanti questa nave che è il ministero dell’ambiente. Bonifiche, tutela natura e acque, lotta ai cambiamenti climatici, gestione del sistema rifiuti, non possono aspettare”.