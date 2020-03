In questo tempo particolarmente delicato, dove non è possibile ritrovarsi fisicamente come Comunità Cristiana, l’Arcivescovo Roberto ha comunicato, attraverso una nota stampa, il desiderio di continuare a manifestare la vicinanza alla Chiesa diocesana di Oristano e Ales-Terralba e alle persone che vivono nelle comunità parrocchiali attraverso alcuni momenti di preghiera.

Giovedi 19 marzo 2020 si celebra la solennità di San Giuseppe, Patrono Universale della Chiesa, custode del Signore e dell’umanità. La Chiesa italiana ha scelto questa occasione per promuovere un momento di preghiera idealmente e spiritualmente comunitario, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (contemplando i Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì.

La Curia ha anche invitato i fedeli a esporre alle finestre delle case un piccolo drappo bianco o una candela accesa.

L’Arcivescovo Roberto Carboni, in tale occasione, guiderà la preghiera del santo Rosario in diretta TV dalla cappella del Seminario Arcivescovile di Oristano, che potrà essere seguita al canale 605 del digitale terrestre dell’emittente televisiva oristanese SUPERTV.

Sempre alle 21 di giovedì 19, dal piazzale della Cattedrale di Ales, il parroco Can. Petronio Floris guiderà la preghiera del rosario che potrà essere seguita in diretta streaming sul canale youtube (per accedere al canale CLICCA QUI ) e sulla pagina facebook (per accedere alla pagina CLICCA QUI ) della Diocesi di Ales Terralba.

L’intenzione di preghiera per questo particolare tempo “penitenziale” e di emergenza sanitaria, proseguirà nel fine settimana con la celebrazione della Santa Messa. Le celebrazioni online, che hanno riscontrato un grande seguito negli appuntamenti appena passati, saranno riproposte in diretta per tutti i fedeli.

Sabato 21, a partire dalle 17, l’Arcivescovo Roberto celebrerà la Santa Messa dalla cappella del Seminario Arcivescovile, trasmessa in Diretta TV sul canale 605 del digitale terrestre dell’emittente televisiva oristanese SUPERTV.

Domenica 22, invece, l’Arcivescovo celebrerà la Santa Messa alle 10:30 dalla cappella della Beata Vergine del Rosario (Cappelledda) in Ales. La celebrazione di domenica potrà essere seguita in diretta streaming sul canale youtube (per accedere al canale CLICCA QUI ) e sulla pagina facebook (per accedere alla pagina CLICCA QUI ) della Diocesi di Ales Terralba.