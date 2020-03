Il Viminale ha reso noti i primi dati sui controlli delle Forze dell’ordine in merito ai provvedimenti di contrasto alla diffusione del coronavirus: il bilancio della prima settimana di verifiche è di ben 43mila denunce, la maggior parte delle quali riguardavano l’infrazione dell’articolo 650 del Codice penale (quindi le persone in questione sarebbero state trovate in giro senza motivazioni valide N.d.R.)

Sono nella giornata di martedì 17 marzo sono state sottoposte ad accertamento 187.455 persone, di cui 8.089 denunciate in base all’articolo 650 e altre 204 per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Nella stessa giornata sono stati effettuati anche controlli in ben 111.512 esercizi commerciali: dalle verifiche sono scaturite denunce per 154 titolari e la sospensione dell’attività per 33 esercizi.