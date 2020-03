Nella giornata di martedì 17 marzo la Polizia locale di Sassari ha eseguito 151 controlli sulle persone nelle strade e negli spazi pubblici e 36 su attività commerciali, con 4 denunce totali. Oltre all’esercente che, autorizzato ad aprire come rivendita di tabacchi, svolgeva anche attività di bar, servendo caffè, ieri un’altra denuncia è scattata perché all’interno di un’attività H24 erano presenti più persone, mentre era assente il dipendente che avrebbe dovuto sanificare e regolare gli accessi. Due persone sono state denunciate perché non hanno saputo motivare la loro presenza per strada.

Un uomo è stato segnalato alla Polizia locale perché aveva un cane di peluche sotto il braccio. Fermato dagli agenti, ha mostrato l’autocertificazione in cui attestava che stava andando in realtà a fare la spesa, aggiungendo solo una nota di colore. La Polizia locale ha accertato che l’uomo andasse al supermercato e subito dopo è tornasse direttamente a casa con le buste della spesa.

I controlli della Polizia locale sono continui e serrati, alcuni resi possibili anche grazie alle segnalazioni di altri cittadini, che hanno capito la gravità della situazione e l’importanza di rispettare tutte le norme a tutela della salute dell’intera collettività.