“La sede centrale dell’Aspal di via Is Mirrionis a Cagliari rimarrà chiusa fino a domenica prossima”. A scriverlo è la stessa Aspal in un comunicazione inviata alla stampa

“La misura – si legge – è stata attivata perché un dipendente è risultato positivo al Covid 19. Così come disposto dall’unità di crisi è stata avviata la procedura per la messa in sicurezza e la sanificazione dei locali e sono stati messi in auto isolamento tutti i dipendenti”.

Gli uffici riapriranno lunedì con il personale ridotto al minimo indispensabile. Tutti gli altri lavoreranno in smart working.