L’emergenza coronavirus ha messo alle strette gli atenei italiani, spingendoli verso un tipo di didattica sempre più “smart”, per permettere ai propri studenti di continuare a imparare, studiare, finanche a raggiungere i loro obiettivi in ambito accademico, sostenendo esami e, perchè no, conseguendo perfino la laurea.

L’Università di Cagliari non è stata da meno e ha messo in piedi in quattro e quattr’otto un sistema di e-learning per consentire a quasi tutti gli iscritti ai vari corsi di laurea di portare avanti l’attività didattica. Sì avete letto bene: QUASI tutti, perchè dall’operazione rischiano di rimanere esclusi gli studenti fuori corso. Come si legge infatti nella nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ateneo cagliaritano, “L’Ateneo sta pensando anche agli studenti fuori corso, ma l’estensione dei corsi online anche a voi necessita di una richiesta inoltrata, entro 3 giorni dal ricevimento di questa mail, al docente titolare della materia che potrà autorizzare l’inserimento nella classe virtuale”. Dunque, come ci viene denunciato dagli studenti stessi, la possibilità, per molti di loro, di assistere alle lezioni, sarebbe lasciata in mano ai professori dei singoli corsi che, di fatto, diventerebbero giudici, giuria e giustizieri del loro futuro. (Per continuare a leggere scorri verso il basso)

Clicca sulle immagini per ingrandire:

Verrebbe da chiedersi come sia stata possibile l’adozione di un simile provvedimento, visto e considerato che gli studenti fuori corso sono comunque studenti, regolarmente iscritti e, soprattutto, regolarmente paganti (con tanto di sovrattassa non proprio “economica”), che godono quindi, in linea teorica, del pieno diritto di fruire dei servizi offerti dall’Università. Forse, nel capoluogo della Sardegna, centro d’eccellenza in diversi ambiti disciplinari, il diritto allo studio è garantito QUASI a tutti (omissis).

Il post sulla pagina Facebook dell’Università degli Studi di Cagliari:

Il post sulla pagina Facebook di Reset UniCa: