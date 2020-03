La solidarietà non si ferma e ogni giorno assistiamo a qualche bel gesto. L’ultimo, viene dalla squadra di vela britannica Ineos la quale, nonostante abbia lasciato Cagliari a causa dello stop della Coppa America dovuto all’emergenza coronavirus, ha voluto omaggiare il capoluogo sardo lasciando un bel ricordo: gli approvvigionamenti di pasta, carne, dolci e altri prodotti alimentari verranno devoluti ad associazioni locali che si occupano di beneficenza.

Il comandante Ben Ainslie, insieme al resto del gruppo ha lasciato in questi giorni la città ma a Cagliari restano ancora solo diciannove componenti del team per le ultime faccende da sbrigare: lo smantellamento della base del Molo Sabaudo e l’invio di materiale in patria durerà non più di due settimane.

Il cibo rimasto in ‘cambusa’, che sarebbe servito ad alimentare per tre pasti al giorno circa 400 persone, verrà devoluto in beneficenza.

“C’era davvero tantissima roba – spiega all’ANSA Mirko Babini, componente della squadra rimasto nell’isola – e francamente ci sembrava brutto buttare via tutto: abbiamo tenuto solo quello che servirà a noi diciannove per i prossimi giorni mentre per il resto abbiamo chiesto all’Autoritá portuale di fare il miglior uso possibile di tutti questi prodotti”.