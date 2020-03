Alessandro Cattelan si prepara a essere nuovamente alla guida di X Factor. E’ lui stesso a lasciarlo intendere in un video pubblicato sulla pagina twitter del talent show.

“Io sto andando avanti a lavorare con EPCC. Si sta già anche lavorando alla nuova stagione di X Factor. Mi hanno chiesto di farvi un appello – dice Cattelan, rivolgendosi ai futuri giovani in gara -: quando vi iscrivete mandate il vostro video, perché aiuta la redazione in questo periodo un po’ complicato a selezionarvi al meglio. Se vi state per iscrivere, fatelo mandandoci un video. Se vi siete già iscritti, vi chiederemmo di rifarlo, inviandoci un video. Niente andrà buttato. Dateci una mano in questo senso. Ci vediamo presto”.