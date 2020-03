Dopo 11 giorni di isolamento in ospedale, è stato dimesso dal reparto di Malattie infettive il primo paziente ricoverato a Sassari positivo al coronavirus.

Nonostante sia ancora positivo, l’uomo, che non ha mai manifestato alcuni sintomi, è stato mandato a casa a Oristano da medici e Unità di crisi, in modo da continuare in isolamento domiciliare la sua convalescenza.