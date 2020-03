“A partire da domani, giovedì 19 marzo 2020, la strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, subirà alcune limitazioni per consentire la prosecuzione degli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, tra i territori di Posada e Siniscola, in provincia di Nuoro”. A darne notizia è l’Anas regionale, in un comunicato stampa.

Nel dettaglio la carreggiata in direzione Olbia verrà chiusa al traffico tra il km 96 (loc. Su Cantaru) e il km 102 (loc. Abba ia). Il flusso veicolare sarà divieto lungo la carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia. Lungo tutto il tratto è istituito il divieto di sorpasso ed il limite di velocità a 50 km/h. La conclusione delle lavorazioni è prevista entro sabato 11 aprile.