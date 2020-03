I sindacati della dirigenza dell’Aou di Sassari ha proposto l’individuazione di strutture pubbliche o private per far alloggiare i positivi al Covid-19 per cui non sia stato necessario il ricovero in ospedale.

Gli stessi sindacati dei sanitari hanno chiesto anche che vengano effettuati tamponi su tutti i medici e gli infermieri, che si crei un nuovo laboratorio oppure si faccia una convenzione con uno esterno perché a oggi le apparecchiature idonee sono solo due.

Un’altra richiesta è quella di poter inviare personale sanitario nelle unità operative coinvolte direttamente nella gestione dell’emergenza, di verificare i percorsi che fanno dentro gli ospedali pazienti, apparecchiature e pasti, nonché di quello per lo smaltimento dei rifiuti.

Si chiede inoltre ai vertici dell’Aou di pretendere trasparenza sui dati dell’occupazione delle altre strutture regionali e di assicurarsi della sicurezza dei percorsi e dei locali per poter ricevere pazienti Covid positivi.

Alla Regione, infine, un appello perché “si prodighi in ogni modo per ottenere prima possibile strumentazioni, materiali e Dpi”.