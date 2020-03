Caso positivo a Monastir. Lo scrive il Comune in una nota Facebook per annunciarlo ai cittadini. “L’amministrazione Comunale – si legge – ha oggi avuto notizia della presenza in paese di un cittadino che è stato positivo al COVID-19. Tale cittadino e i suoi familiari, seguiti regolarmente dall’Istituto di Igiene Pubblica, hanno osservato e completato regolarmente la quarantena prescritta. Il cittadino per tanto è ormai guarito”.

“Nel frattempo – scrive ancora il Comune – raccomandiamo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni e di uscire di casa solo se strettamente necessario. Vi invitiamo inoltre a seguire le notizie che arrivano direttamente dai canali ufficiali istituzionali che, tempestivamente, aggiornano tutti sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello mondiale”.