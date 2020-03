“Bonorva non può più stare senza mascherine”. E così il sindaco Massimo D’Agostino ha pensato bene di chiedere la disponibilità a un’azienda del settore tessile locale una delle sue linee produttive per mettere a disposizione le mascherine prodotte a chiunque vorrà.

“Appena possibile – scrive ancora il primo cittadino – una volta espletate le incombenze amministrative, ordineremo le prime 5000 mascherine chirurgiche alla ditta Pietri srl, azienda leader in Sardegna nel settore manifatturiero, che in queste ore sta espletando le formalità burocratiche per ottenere l’autorizzazione a operare in questo nuovo settore. Entro pochi giorni con la collaborazione dell’AVIS di Bonorva e della Protezione Civile di Bonorva, distribuiremo le mascherine gratuitamente, prima agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, ai dipendenti pubblici e poi via via ai commercianti e infine alla cittadinanza.

Perché questa iniziativa? “Sinceramente io e la Giunta che mi onoro di presiedere – scrive D’Agostino – siamo devastati dal pensiero che nel nostro Paese non ci sua praticamente alcuna possibilità di avere delle mascherine per proteggersi dal Coronavirus. Niente, di nessun tipo, manco quelle di carnevale. Nel contempo, siamo anche affranti nel sapere che migliaia di operatori sanitari sono anch’essi sprovvisti di questi dispositivi”.

“Questa situazione getta nella disperazione tutti – sostiene D’Agostino – perché al di là della protezione, squisitamente fisica, che le mascherine possono offrire, esiste anche una forma di sicurezza sociale che esse danno.

“Riteniamo questa operazione – conclude il sindaco di Bonorva – di primaria importanza per il Paese e quindi utilizzeremo i fondi preventivamente destinata alla Sagra del 2020 e ad altre manifestazioni. Ora non c’è tempo per pensare alle sagre. Se tutto va bene ci penseremo in un altro momento. La Pietri srl si mette a disposizione della Comunità di Bonorva e dell’intera Isola ed entra in un settore nuovo considerando questa, una spericolata missione sociale da portare avanti per il bene di tutti. Noi però gli staremo accanto e non faremo certamente mancare il nostro apporto. L’obiettivo è solo uno: dotare tutti i nostri cittadini di mascherine e fare questo in brevissimo tempo”.