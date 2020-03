Crescono i numeri dei controlli nella sola città di Cagliari, da parte di polizia municipale, carabinieri, polizia di stato e Corpo forestale, volto a frenare la diffusione del coronavirus.

Sono oltre 5mila le persone fermate dalle forze dell’ordine e 48 quelle denunciate.

Tra questi, a 3066 persone sono state controllate le autocertificazioni e per 48 è scattata la denuncia per essere usciti di casa senza un valido motivo. Una persona è stata denunciata per aver fornito false generalità.

2.376 gli esercizi commerciali ispezionati. Per un titolare è scattata una sanzione amministrativa. Tra lunedì e martedì sono state denunciate complessivamente nella provincia di Cagliari e nel capoluogo 112 persone.

