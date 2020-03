La Cina non ha registrato alcun caso di contagio “domestico” dall’inizio della diffusione del coronavirus, mentre sono 34 i casi accertati di positività esterni, arrivati da fuori. Lo rende noto la Commissione Nazionale della Salute.

A Wuhan, quindi, pare che la pandemia sia sotto controllo, almeno secondo quanto dimostrano i dati. A Hubei, la provincia nella quale si trova Wuhan, nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 morti e il bilancio sale quindi a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma solo 7.263 sono ancora malati di coronavirus.

In Corea del Sud, invece, risalgono a 152 i nuovi casi, dopo 4 giorni consecutivi al di sotto dei 100. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) si contano 7 nuovi decessi. Il 60% dei contagi fa capo alla Chiesa di Gesù Shincheonji, setta religiosa di Daegu. Si ha paura di nuovi contagi, specialmente in un call center di Seul e in alcune chiese protestanti della provincia di Gyeonggi.