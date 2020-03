Per i cittadini e gli infermieri della sanità sia pubblica che privata del Sulcis Iglesiente sono in arrivo 20mila mascherine protettive in polipropilene.

“Le mascherine protettive in tessuto spundbond – polipropilene dell’azienda ‘Nvolutia’ in arrivo da Valencia, in Spagna, saranno prodotte e confezionate da artigiane volontarie del Comune di Calasetta in stretta collaborazione con la Pro Loco calasettana, e distribuite gratuitamente e direttamente dall’Ordine delle professioni infermieristiche del collegio territoriale di Carbonia Iglesias.