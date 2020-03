Una cittadina di Quartu, spinta dalla volontà di collaborare con il Soccorso Quartu in questo periodo di Emergenza Covid-19, ha creato in casa delle mascherine con la stessa funzione di quelle chirurgiche, che permetteranno ai sanitari di interagire con il paziente garantendo una maggior sicurezza.

“Purtroppo – scrive il personale del Soccorso Quartu in una nota Facebook – in questo triste periodo che stiamo attraversando, reperire le classiche mascherine chirurgiche è diventato impossibile e per poter continuare ad operare sono fondamentali. Nel caso voleste collaborare con noi, ve ne saremmo infinitamente grati. Anche donazioni in piccole quantità potrebbero fare la differenza in questo periodo. Il materiale utilizzato da questa cittadina è un triplo strato di cotone (leggermente più grande rispetto a quello industriale, caratterizzato da un materiale elastico) con delle fettucce per chiudere la mascherina posteriormente al capo”.

Rimaniamo disponibili – conclude la nota – per qualsiasi chiarimento o collaborazione. Ringraziamo nuovamente la Privata Cittadina e chiunque dovesse decidere di aiutarci. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per potervi continuare ad aiutare”.