Ha tenuto il suo locale privato aperto nonostante il divieto del dpcm. Per questo motivo, il gestore di un circolo privato che si trova in zona via Is Mirrionis è stato sanzionato della chiusura per 30 giorni dal Prefetto della Provincia di Cagliari, a partire dal prossimo 26 marzo.

Non solo: nel suo locale, nonostante il divieto, c’erano oltre a vari clienti, anche alcune slot irregolari.

I controlli amministrativi vengono svolti per verificare l’osservanza dei Decreti Legislativi emanati recentemente dal Governo allo scopo di arginare la “Emergenza Coronavirus”.