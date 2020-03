Salta l’udienza preliminare prevista per domani 20 marzo al Tribunale di Nuoro, sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di quattro pastori per i reati di blocco stradale e organizzazione di manifestazione non autorizzata, per la protesta svoltasi a Lula (Nuoro) il 13 febbraio 2019, in piena vertenza per il prezzo del latte ovino in Sardegna.

Come in tutti i tribunali, l’emergenza coronavirus, ha fatto slittare a data da destinarsi le udienze non urgenti: questo è uno dei primi processi che si apre sulle manifestazioni che portarono alla clamorosa protesta dei produttori e allo sversamento di migliaia di litri di latte nelle strade.

L’avvocata Giulia Lai, presidente dell’associazione Libertade che sta seguendo da vicino alcuni casi degli allevatori denunciati – sono circa un migliaio in tutta l’Isola – ricorda che “con il decreto è prevista la sospensione dei termini prescrizionali dei reati contestati”.