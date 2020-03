E’ arrivato stamani in Liguria il container requisito due giorni fa dai Carabinieri del Nas di Cagliari su indicazione della Prefettura di Cagliari per esigente di Protezione civile nazionale, contenente 300 mila euro di materiale di protezione individuale, come mascherine, guanti, tute e occhiali a maschera, destinati ad un grossista ligure di materiale sanitario. Stamani, ad accogliere il carico della nave Grendi Trasporti Marittimi, che ha offerto gratuitamente il trasporto, sbarcata a Massa Marittima (poi il successivo trasporto via terra a Genova dalla stessa ditta) c’erano anche i Nas di Genova, che hanno operato in stretto rapporto con i colleghi della specialità dell’Arma di Cagliari. Un carico, che il presidente della Regione Sardegna Solinas voleva che rimanesse in Sardegna. “Le mascherine e i dispositivi di protezione individuale sequestrati non lasceranno la Sardegna – queste le sue parole – e saranno destinati al personale sanitario in servizio negli ospedali sardi”.

Ma qualche minuto fa infatti a Genova, militari del Nas ligure hanno consegnato alla Regione Liguria il container con i Dispositivi partito ieri da Cagliari. Sono state consegnati 16 pallet contenenti 5.500 tute di protezione, contenute in 20 scatole da 200 pezzi, 3.480 mascherine filtranti FFp3, 1.920 mascherine filtranti Fffp2 senza valvola, 540 mascherine filtranti Ffp2 con valvola, 28.000 occhiali a maschera.

Il carico è stato consegnato al direttore amministrativo dell’ospedale Policlinico San Martino di Largo Begonsi a Genova, Salvatore Giuffrida, che provvederà alla successiva distribuzione ai presidi ospedalieri liguri. Il carico è stato suddiviso equamente per soddisfare le esigenze della Sardegna e della Liguria. Nessuna irregolarità nella transazione commerciale tra privati, ma l’intelligence, che è arrivata a conoscenza del carico, ha informato immediatamente gli organi preposti che hanno provveduto alla requisizione (e non sequestro) del materiale. Il controvalore verrà infatti saldato regolarmente dalla Protezione civile.