Per anni ha maltrattato la moglie con insulti, minacce di morte, calci, spinte, schiaffi e tirate di capelli.

La donna ha anche dovuto subire le aggressioni del marito, che le ha anche lanciato dei suppellettili da cucina, anche in presenza dei tre figli minori. L’uomo, un 53enne di Oristano, è stato così allontanato dall’abitazione e non potrà più avvicinarsi né alla moglie né ai luoghi frequentati dalla donna. Nei suoi confronti è quindi scattato il divieto di dimora nel Comune di Oristano.

Il provvedimento, emesso dalla Procura, è stato notificato all’uomo dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano che gli hanno contestato i reati maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamento aggravato. In passato, l’uomo era stato ammonito sempre per maltrattamenti in famiglia: un provvedimento emesso dal Questore di Oristano, a seguito del quale l’uomo aveva lasciato l’abitazione familiare ma non aveva smesso di pedinare e intimidire la moglie.

Così, qualche giorno fa, è stata una delle figlie della coppia a chiamare il 113 e a denunciare l’ennesimo episodio.