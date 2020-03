Nuova ordinanza da parte del sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu.

Essa obbliga la chiusura su tutto il territorio comunale dei distributori automatici che distribuiscono alimenti e bevande confezionate h24.

I trasgressori, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del provvedimento, verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Il provvedimento rientra tra le misure previste per il contenimento ed il contrasto del Coronavirus.

L’ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Cagliari