Oltre a Olbia, dove un infermiere del reparto è risultato positivo al coronavirus, sono stati riscontrati nuovi casi di positività in ambito ospedaliero anche a Sassari.

In Dialisi sono risultati positivi una paziente, già trasferita in Malattie infettive, e due infermieri. Il resto del personale è regolarmente al lavoro e attende il risultato dei tamponi.

Positivi anche un degente e quattro operatori della Clinica urologica: il paziente è stato ricoverato in Malattie infettive, il personale sanitario è isolato a casa. Positivo al Covid-19 un ospite della casa famiglia della struttura psichiatrica della Assl, nel complesso di Rizzeddu. Anche in questo è scattato il trasferimento in Malattie infettive.