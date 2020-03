Girava per Tonara su un quad senza revisione, assicurazione e senza neanche una valida motivazione per uscire dalla propria abitazione: per l’uomo è scattata subito la denuncia da parte dei carabinieri.

Il denunciato ha violato non solo le norme di contrasto alla diffusione del coronavirus, ma anche quelle del codice della strada.

In Ogliastra sono numerose le denunce per violazioni dei decreti contro il Covid-19, i militari hanno anche scoperto persone con autocertificazioni fasulle mentre giocavano partite di calcio o si dedicavano a spuntini tra amici.