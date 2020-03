L’isolamento come occasione per riscoprire un passatempo, che è anche cibo per la mente: così il Comune di Sant’Antioco ha deciso di aderire all’iniziativa #IorestoaLeggere.

Il progetto prevede una biblioteca online gratuita per dare la possibilità alle lettrici e ai lettori durante la pandemia causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

Hashtag dell’iniziativa #IorestoaCasa ma non senza la #Cultura. Nel sito istituzionale del Comune (per accedere alla pagina web CLICCA QUI ), è stata aperta una sezione dedicata dove si possono reperire centinaia di e-book.

“Ce n’è per tutti i gusti, i libri sono uno strumento e un’opportunità di crescita, apprendimento e svago. Per questo invitiamo tutti a visitare il sito”, commenta il primo cittadino.