“Gravi le parole rivolte da Riccardo Paschina, attuale presidente del Consiglio comunale di Selargius, in quota Forza Italia, al giornalista Mario Guerrini per avere quest’ultimo criticato la scelta politica dell’assessore regionale dell’Igiene e Sanità, Mario Nieddu, di adottare una direttiva atta a limitare fortemente le comunicazioni da parte delle Direzioni Generali delle Aziende sanitarie, dei Direttori dei presidi ospedalieri e dei reparti di malattie infettive della Regione in relazione all’evolversi della situazione sanitaria in Sardegna a seguito della pandemia da Covid-19.” – lo afferma Gianluca Putzu, consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale

“In un momento straordinario come quello che tutto il Paese si trova a vivere a causa dell’epidemia da Coronavirus, – continua Putzu – occorre consentire ai cittadini di essere continuamente informati riguardo alla situazione sanitaria nella nostra Regione, specie se si considera che le condizioni cambiano e si evolvono di giorno in giorno. L’informazione attraverso la stampa è un diritto dei cittadini così come è un diritto/dovere dei giornalisti acquisire informazioni e facilitarne la diffusione attraverso i canali istituzionali.”

“Il giornalista Mario Guerrini – prosegue il capogruppo Putzu – si è limitato a condividere sul suo profilo Facebook la presa di posizione dura e contraria dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e dell’Associazione della Stampa Sarda verso la scelta dell’Assessore Nieddu. Ha, dunque, solo criticato aspramente la linea politica della Giunta regionale sarda riguardo all’emergenza in corso. Questo, incredibilmente, è bastato per suscitare lo sdegno di Riccardo Paschina, attuale presidente del Consiglio comunale di Selargius, tanto da indurlo ad abbandonare il linguaggio istituzionale spingendolo a rivolgere a Guerrini parole pesanti e gravemente offensive della sua dignità di cittadino e di libero pensatore.

“Chi, nonostante l’incarico istituzionale ricoperto – conclude Putzu – si rivolge ad un cittadino sconsigliandogli di esprimere il proprio giudizio critico verso il proprio assessore e verso la propria Giunta regionali, stante la sua età e stante le conseguenze che potrebbero derivare per la sua salute da tale accorata presa di posizione, dimostra tutta la sua miopia politica, ma soprattutto umana. Pertanto, il gruppo Movimento 5 Stelle in seno al Consiglio comunale di Selargius stigmatizza le gravi parole del Presidente Paschina e ne prende le distanze.”