I sardi bloccati in Corsica devono poter rientrare nell’Isola: il consigliere del M5S Roberto Li Gioi, accogliendo l’appello dell’amministratrice del Gruppo Facebook “Sardi in Corsica”, Stefania Orrù, ha inoltrato al governatore Christian Solinas la richiesta di predisporre un ponte marittimo per risolvere questa situazione.

E’ proprio Stefania Orrù a scrivere: “Nel sito della Regione Sardegna è scaricabile il modulo da compilare per poter essere rimpatriati, il problema è che non è prevista alcuna partenza dalla Sardegna alla Corsica”.

“E’ possibile che non si riesca ad organizzare un traghetto per dare la possibilità alle decine di sardi di rientrare dalle proprie famiglie?”, conclude la Orrù.