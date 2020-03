Ancora una vittima del nuovo coronavirus, il quinto sardo residente nella penisola: si tratta di un 78enne, originario di Mandas, ma residente in Liguria.

L’anziano, secondo le prime informazioni, era ricoverato già da 7 giorni presso l’ospedale di Genova, quando, durante la scorsa notte, è peggiorato e non ce l’ha fatta.

Il 78enne era partito dalla Sardegna nel 1960 per andare a vivere appunto in Liguria.

Umberto Oppus, ex sindaco di Mandas, lo ha ricordato sulla sua pagina Facebook: “Lo affidiamo a San Giacomo, nella cui Parrocchia fu battezzato, e ci uniamo alla preghiera per lui e per tutti coloro strappati ai propri affetti. Sono vicino alla famiglia. Oggi più che mai occorre che tutti restino a casa”.