Dal Consiglio regionale arriva un messaggio di speranza e solidarietà in questa grave situazione emergenziale: un Tricolore di luce ha illuminato dalla serata di oggi, giovedì 19 marzo, il palazzo della Regione in via Roma.

Michele Pais, presidente dell’Assemblea, ha commentato: “Si tratta di un messaggio di unione e di speranza, oggi più che mai dobbiamo restare uniti contro questa terribile malattia che sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia”.