“E’ stato riscontrato un caso di positivita’ al Coronavirusl a Samassi, in attesa degli accertamenti in corso, la popolazione è assolutamente tenuta a non uscire di casa per nessun motivo”, afferma il Sindaco Enrico Pusceddu.

“Entro le ore 07.30 saranno comunicate le modalità di gestione dell’emergenza e il protocollo da seguire per la popolazione e le attività produttive”… “Non possono interrompersi i servizi essenziali, in ogni caso tutta la popolazione non coinvolta in attività di pubblica utilità è tenuta ad osservare rigorosamente l’invito a restare a casa”, conclude il Sindaco in un post su Facebook.