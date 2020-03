Sono 206 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 1.334 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 52, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 152 sono le persone in isolamento domiciliare.

Quindi il dato territoriale rileva complessivamente:

41 casi nella Città metropolitana di Cagliari (di cui 2 a Quartu Sant’Elena, 1 a Elmas, 1 a Monastir. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

7 nel Sud Sardegna (di cui 1 a Iglesias, 1 a Sardara e 1 Samassi. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

3 a Oristano;

22 a Nuoro;

133 a Sassari (di cui 2 ad Alghero, 1 a Olbia, 1 a Tempio, 1 a Ozieri. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

Le autorità sanitarie stanno provvedendo a rintracciare le persone con le quali i pazienti avevano avuto contatti negli ultimi giorni.In generale, stando alle direttive regionali, chiunque abbia notizia di un conoscente positivo al test e creda di essere entrato in contatto con lui “deve provvedere a chiamare il numero verde 800311377 dalle ore 8 alle ore 20, informando gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona positiva”.