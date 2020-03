244.523 contagi, 10.000 morti, ma anche 86.031 guariti: queste le cifre della pandemia da Covid-19 a livello mondiale, come riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University.

Negli Stati Uniti i positivi sono raddoppiati in sole 24 ore, arrivando a toccare quota 13.133, con 193 decessi. Gavin Newsom, governatore della California, ha imposto ai 40 milioni di cittadini di stare a casa, mettendo l’intero stato in lockdown. “Dobbiamo piegare la curva. L’isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria”, ha affermato Newsom.

Anche il Brasile ha adottato delle misure di contrasto alla diffusione del virus, misure che riguardano in parte anche l’italia. Nella giornata di giovedì 19 marzo infatti lo stato sudamericano ha chiuso le frontiere terrestri, vietando, da lunedì 23 marzo e per i successivi 30 giorni, anche l’ingresso ai cittadini europei e di gran parte dell’Asia. Dalla misura rimangono esclusi solo coloro che possiedono un lavoro qualificato in Brasile o che viaggiano per raggiungere la famiglia.