Stefano Schirru, consigliere del Psd’Az, fa una richiesta al Consiglio regionale: dotare il 118 delle risorse sufficienti per permettere una formazione avanzata del personale e mezzi all’altezza delle situazioni che si potrebbero presentare, distribuiti in tutto il territorio.

“Mai come in questo momento di emergenza sanitaria i sardi hanno bisogno di sentirsi protetti dai loro soccorritori”, afferma Schirru. “Sinora il sistema Areus 118 con grande fatica e altrettanto impegno è stato all’altezza della sua missione. Ieri intanto è iniziata la distribuzione dei Dpi alle associazioni e coop convenzionate: sappiamo che si tratta di una dotazione minima ma confidiamo che presto altre scorte si liberino e possano essere date alle organizzazioni di base, alle quali chiediamo un maggiore sforzo per garantire il servizio giorno e notte tutta la settimana”, prosegue il consigliere.

“Ora – conclude – è necessario proteggere ancora di più il personale sanitario: dai medici ospedalieri a quelli di famiglia. E poi gli infermieri e gli ooss, i soccorritori del 118 e tutto il personale tecnico e amministrativo di Ats. Chiediamo che si proceda ad effettuare i tamponi a tutto il personale della Sanità sarda, come prescrive in queste ore l’Istituto superiore di sanità”.