Dal Consiglio regionale della Sardegna è arrivato un ok parziale al pacchetto da 110 milioni inserito tra le misure di contrasto all’emergenza coronavirus. Perchè parziale? Manca, per il momento, il parere positivo delle commissioni Lavoro e Bilancio alla delibera che dovrebbe svincolare i 60 milioni per il sostegno economico della regione a causa della mancata trasmissione alla commissione del documento da parte dell’esecutivo.

Il pacchetto prevede un fondo di 15 milioni che verrà usato come garanzia fino all’80% per le imprese in crisi che chiederanno soldi in predtito agli istituti di credito e che si trova oggi nelle casse della Sfirs, un fondo per l’occupazione da 18,5 milioni e i contributi per i dipendenti delle aziende impiegate nel settore turistico e per le imprese che li assumeranno.

Quando i provvedimenti verranno approvati, dovranno ritornare in Giunta per il via libera definitivo.