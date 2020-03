“La catena di comando della sanità sarda è saltata”. Lo dichiara il segretario generale di Cisl Fp Sardegna Davide Paderi a proposito dell’alta percentuale di positivi al coronavirus negli ospedali dell’Isola.

Ora, dice, “è inutile fare dibattiti su colpe e responsabilità, serve però un manager commissario della sanità sarda, tutta quanta, per coordinare e gestire il crescendo pericoloso dei contagi tra gli operatori e organizzare con criterio univoco tutto il sistema”.

D’altra parte, sostiene il sindacalista, “l’alto numero di positivi negli ospedali non può avere come risposta un eventuale sciopero, però la Regione deve fare immediatamente i tamponi in tutte le strutture, reperire in tutti i modi i dispositivi di protezione”.