Il deputato sardo di Forza Italia Ugo Cappellacci ha messo in piedi una task force di esperti che avranno il compito di sostenere le aziende che vorranno cimentarsi nella produzione di mascherine di protezione.

Capellacci, che aveva precedentemente lanciato un appello sul noto sicial network a tal riguardo, la definisce come “un’unità di crisi volontaria formata da commercialisti, ingegneri esperti di processi industriali, manager: figure che possono dare un sopporto amministrativo, tecnico e finanziario per iniziare la produzione”.

“Il sistema sanitario sardo ha necessità di 150mila mascherine ogni settimana, la protezione civile nazionale avrebbe dovuto trasmetterne 50 mila, che vanno suddivise anche con le forze dell’ordine”, sottolinea il deputato.

“Mi hanno scritto numerose aziende tessili, tappezzerie e sartorie che hanno dato la propria disponibilità, ma hanno necessità di informazioni puntuali su come essere effettivamente operative. Ci mettiamo a disposizione a titolo assolutamente gratuito per affrontare insieme problemi certificazione semplificati da decreto, aspetti finanziari e su quelli del processo per arrivare al prodotto finale e al reperimento del materiale”, conclude Cappellacci.