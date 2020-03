Si sono riuniti in un casolare in località Funtana Bella per un pic-nic a base di birra (ben 20 bottiglie): così 5 uomini uomini tra i 40 e i 50 anni sono stati denunciati dai militari dell’Arma per aver violato le norme sanitarie contro la diffusione del Covid-19.

Il fatto si è verificato a Ussaramanna. I carabinieri sono stati insospettiti dalla presenza delle auto parcheggiate e si sono avvicinati, sorprendendo gli uomini, che non hanno fornito una motivazione valida al fatto di essere fuori casa e quindi sono stati denunciati.