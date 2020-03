Visti gli effetti dell’emergenza sanitaria il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna invoca misure straordinarie a sostegno dell’informazione regionale e dell’emittenza radio televisiva locale.

“Alla grave e strutturale crisi che investe l’intero sistema dell’informazione – spiega la presidente Susi Ronchi – si aggiunge in questa fase di massima emergenza il crollo degli investimenti pubblicitari che rappresentano fonte primaria di sopravvivenza per l’emittenza locale, che oggi più che mai garantisce un servizio pubblico essenziale per la collettività”.

Ronchi ricorda che in Sardegna “per il 90% i cittadini si informano attraverso le tv e le radio locali”. Quindi, conclude la presidente del Corecom, “il settore va protetto, tutelato e potenziato affinché nessuna voce si spenga nei territori”.