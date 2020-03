Organizzavano delle vere e proprie feste, nonostante i divieti dovuti all’emergenza Covid.

Per queste ragioni, due gruppi di giovani sono stati subito denunciati dai carabinieri di Nuoro a Tortolì e Isili.

Rimanendo nel nuorese, un uomo, che sarebbe dovuto restare in isolamento fiduciario dato che abitava con un familiare proveniente dalla penisola, non solo è uscito di casa ma si è anche allontanato dal suo comune di residenza per recarsi in alcuni esercizi pubblici.