È già circolata la notizia ufficiosa della negatività dei tamponi eseguiti ieri sui due lavoratori Saras che soggiornano in un hotel nel centro di Sarroch.

Ma la quarantena per tutto l’hotel prosegue ancora, anche se i lavoratori all’interno della struttura, intervistati da Cagliaripad, fanno sapere di stare tutti bene. Dall’hotel intanto attendono la conferma ufficiale degli esiti dei tamponi che al momento non sono ancora arrivati. Il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana, contattato più volte, non ha risposto alle chiamate della redazione.

Sul luogo anche il presidio della Municipale ha levato le tende ma nessuno può uscire dall’albergo.

Francesco Agus, consigliere regionale, ha annunciato l’imminente presentazione di una interrogazione urgente al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas in merito alla situazione e alle precauzioni utilizzate per il contrasto della diffusione del virus tra tutti i lavoratori presenti alla Saras.

