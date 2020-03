“Invocare la presenza dell’esercito nelle strade è un’arma di distrazione di massa. Serve solo a distogliere l’attenzione dagli errori compiuti sino ad ora, in particolare, dall’Assessore alla sanità”.

La polemica, diretta a Solinas e Nieddu, è di Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti, che punta il dito sull’ultimo annuncio fatto in queste ore dal governatore sardo: chiedere al Governo di poter impiegare i militari della Brigata Sassari per fronteggiare l’emergenza coronavirus nell’Isola. Secondo Solinas infatti, la presenza sul territorio della Brigata Sassari garantirebbe “il rispetto delle misure di contenimento epidemiologico del CoViD-19 unitamente alle altre forze già operative”.

Non è dello stesso avviso il consigliere d’opposizione, che commenta: “Oggi in Sardegna le passeggiate più pericolose sono quelle che pazienti e operatori fanno nelle corsie degli ospedali. È un caso unico al mondo, se ne prenda atto e si risolva il problema. Servono mascherine e organizzazione, non propaganda. Andiamo avanti, ma calma e lucidità io ne vedo sempre meno”.