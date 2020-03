“Due casi positivi al Covid-19 a Vallermosa”. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Spiga. “La notizia mi è stata data direttamente dall’Unità di Crisi. I casi non sono collegati tra loro e hanno contratto la positività non a Vallermosa”.

“L’Ats – spiega in una nota Facebook – segue e controlla i casi e monitora lo stato di salute come da protocollo, in questo momento risultano in buona salute e stanno proseguendo il percorso di isolamento domiciliare. Auguriamo loro una pronta guarigione”.

Ciò che da giorni si sapeva informalmente – conclude il sindaco – è stato quindi confermato, state tranquilli e rispettate le regole impartite. Sarà nostra cura non appena avremo aggiornamenti ufficiali comunicarlo alla cittadinanza. Oggi più di ieri state a casa”.