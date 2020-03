Proseguono senza sosta su tutto il territorio cittadino, i controlli della Polizia Locale di Cagliari finalizzati al contenimento dell’emergenza Covid-19.

Sei persone sono state denunciate per non aver rispettato le prescrizioni, ormai note a tutti, del dpcm.

Cinque persone tra i 40 e 60 anni sono state denunciate per essersi riunite in un’area sterrata in via Trentino e senza rispettare la distanza di sicurezza di un metro.

Un’altra persona è stata invece denunciata perché teneva aperto un self service con distributori automatici nel quartiere di San Bartolomeo.

Altre 10 persone sono state denunciate in questa settimana durante i circa 750/800 controlli giornalieri che il personale della Polizia Locale effettua ormai ogni giorno. Tra i denunciati, una persona che è uscita dal comune di Monserrato verso Cagliari insieme al figlio, solo per acquistare materiale scolastico; altre due persone sono state denunciate perché da Quartu Sant’Elena sono andate a Cagliari senza valido motivo.

Denunciato anche un ristoratore che vendeva prodotti gastronomici per asporto senza fare consegna a domicilio. Ancora altri ambulanti di frutta e verdura.