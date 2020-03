Sono due le strutture sassaresi per anziani che destano molte preoccupazioni tra i dipendenti per un possibile contagio da Coronavirus tra i suoi pazienti: una è Casa Serena, gestita dal Comune di Sassari, e l’altra si chiama Rsa San Nicola, una struttura privata.

Nella prima, vengono ospitati circa 150 anziani. Qui, sono stati registrati 6 casi di positività al virus. Una donna è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive del Santissima Annunziata, mentre gli altri sono isolati nelle loro stanze, all’interno della struttura. Non avendo la possibilità di effettuare screening a causa della scarsità di reagenti, ha visto costretti gli operatori a mettersi in quarantena domiciliare, per non causare danni alla salute di parenti potenzialmente a rischio ma anche per continuare a lavorare in una situazione d’emergenza.

Al San Nicola, nel quale sono presenti circa 120 ospiti, ci sono 3 anziani e 7 operatori positivi. La situazione è quindi delicata e gli operatori delle due strutture lamentano la mancanza di tamponi.

In Malattie infettive sono stati allestiti quattro piani della palazzina, ricavando stanze per il ricovero anche negli uffici, aggiungendo 51 posti.

Il segretario generale della Cgil Fp, Paolo Dettori, ha chiesto di poter affrontare l’argomento, in videoconferenza, col prefetto.