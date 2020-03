“Una delle più pressanti richieste che in queste ore stanno arrivando all’amministrazione e alla Protezione civile comunale, è quella relativa all’approvvigionamento di dispositivi di sicurezza personale, in particolare di mascherine. Purtroppo, come si evince ogni giorno dalle cronache, è un problema diffuso in tutto il territorio nazionale e per cercare di risolverlo stiamo facendo tutto ciò che è nelle possibilità del Comune”. Lo ha dichiarato il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu.

“Nelle ultime settimane i dirigenti incaricati (che ringrazio per l’impegno) hanno aperto diversi canali, contattando decine di aziende e fornitori del settore. Ad oggi siamo riusciti a reperirne ventitremila, che inizieranno ad arrivare a partire già dalla prossima settimana. In particolare, cinquemila le fornirà la ditta Magife di Nuoro, altre tremila la ditta ‘Pietri – Ghiro materassi’ di Bonorva, mentre 15mila ci saranno donate da un’azienda cinese con sede anche in Germania, grazie all’interessamento del parlamentare europeo Dino Giarrusso con cui mi sono messo in contatto personalmente”.

Questi dispositivi di tipo chirurgico verranno distribuiti dall’amministrazione alla polizia locale, ai volontari di associazioni, alla casa di riposo, alla casa protetta, al personale dell’Atp e ai dipendenti comunali. Una parte verrà consegnata anche alla Protezione civile del comune per smistarle secondo altre esigenze.