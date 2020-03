Sospesa la produzione della fabbrica di armi RWM Italia a Domusnovas, nel Sud Sardegna.

Lo stop dell’attività nasce da una decisione presa di comune accorda dall’azienda e da Rsu e Rlsa, con lo scopo di “ridurre al minimo i rischi per il territorio, e in un momento in cui le strutture sanitarie sono esposte nel fronteggiare l’emergenza in atto, ancora su proposta di RSU e RLSA, recepita in modo positivo dall’azienda, si è deciso inoltre di destinare a chi necessita (ospedali, pronto soccorso, forze dell’ordine, ecc.), tutti quei dispositivi di produzione a loro necessari di cui l’azienda potrà privarsi”, comunicano i sindacati.

Le sigle però sottolineano che si tratta di una scelta e non di un obbligo per l’azienda, in quanto “le azioni concordate e realizzate negli stabilimenti di Domusnovas, Musei e il magazzino di Iglesias, sono conformi al Protocollo e non esistono condizioni ostative alla prosecuzione dell’attività lavorativa”.