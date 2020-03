I contagi nel mondo superano quota 275mila, mentre i decessi registrati tocca gli 11.400: questi gli ultimi dati aggiornati riportati dalla Johns Hopkins University.

Sale anche il numero dei guariti, che arriva a 88.256 unità.

La situazione continua invece a migliorare in Cina, dove, per il terzo giorno di fila, non sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 trasmessi all’interno del Paese. I nuovi decessi sono stati sette, tutti nell’Hubei.

A Singapore il ministero della Sanità ha comunicato che si sarebbero verificati primi due decessi provocati dal virus cinese: nello specifico si tratta di una 75enne di Singapore e di un 64enne indonesiano. I casi di positività accertati ad oggi sono 385.