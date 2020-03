Lunghe file all’esterno dei supermercati dall’alba, in questo secondo fine settimana di isolamento: a Milano le persone hanno cominciato ad arrivare davanti alle porte delle rivendite di alimentari già dalle 6:30.

Secondo alcune indiscrezioni, la coda che ha preso vita dalle prime del mattino davanti all’Esselunga di via Fuché si snoda già per quasi tutto l’isolato e gli acquirenti non hanno fine di arrivare.