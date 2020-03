“A seguito di consultazioni dei dati di sorveglianza integrata riportati dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è stata riscontrato la presenza sul nostro territorio comunale di un caso di contagio al virus COVID-19”, afferma Sabrina Licheri.

“Siamo in attesa che la notizia ci venga ufficialmente comunicata dagli organi preposti.

Al momento non conoscendo l’identità della persona non è possibile verificarne il rispetto della quarantena domiciliare”… “Vi informo che stiamo provvedendo ad attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’Emergenza COVID-19, con opportuna Ordinanza Sindacale”, prosegue il post su Facebook.